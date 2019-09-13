«Манчестер Сити» выдвинул на обсуждение новый формат трансферов в Англии

«Манчестер Сити» выдвинул предложение по поводу нового формат трансферного окна. Это будет касаться только Англии.

Идея состоит в том, чтобы в АПЛ было два трансферных дедлайна: один — для внутренних трансферов, второй — для трансферов с участием клубов из других стран.

Отмечается, что все переходы внутри Англии будут обязаны пройти до последнего четверга перед началом сезона Английской Премьер-лиги. Это правило действует и сейчас.

Второй должен соответствовать европейскому и длиться до конца августа.

Напомним, до этого немало клубов АПЛ выражали недовольство из-за нынешнего формата трансферного окна.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail