Ряд игроков «Манчестер Юнайтед» пропустят игру с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер объявил, что несколько игроков клуба пропустят матч с «Лестером». Встреча состоится в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.
Игра состоится на «Олд Траффорд» в субботу.
В игре не смогу принять участие полузащитники Поль Погба и Антони Марсьяль, а также защитники Люк Шоу и Диогу Далот. Под вопросом также появление в составе Аарона Уан-Биссаки и Дэниэла Джеймса.
«Погба не будет готов, если только он чудом не выздоровеет за одну ночь. Он не готов тренироваться на 100%», – сказал Сульшер.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports