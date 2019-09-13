Ряд игроков «Манчестер Юнайтед» пропустят игру с «Лестером»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер объявил, что несколько игроков клуба пропустят матч с «Лестером». Встреча состоится в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

Игра состоится на «Олд Траффорд» в субботу.

В игре не смогу принять участие полузащитники Поль Погба и Антони Марсьяль, а также защитники Люк Шоу и Диогу Далот. Под вопросом также появление в составе Аарона Уан-Биссаки и Дэниэла Джеймса.

«Погба не будет готов, если только он чудом не выздоровеет за одну ночь. Он не готов тренироваться на 100%», – сказал Сульшер.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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