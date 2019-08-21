Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине»

Стало известно, где продолжит свою карьеру экс-игрок «Баварии» Франк Рибери. Француз подпишет контракт с «Фиорентиной».
По информации источника, стороны обговорили все детали соглашения. Сегодня 36-летний футболист прилетает во Флоренцию.
Ранее сообщалось, что Рибери заключил соглашение с зарплатой 4 миллиона евро в год после уплаты налогов. Также в контракте будут прописаны бонусы за результативные действия.
Напомним, Франк Рибери на правах свободного агента ушел из «Баварии» по окончании минувшего сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио