Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине»

Стало известно, где продолжит свою карьеру экс-игрок «Баварии» Франк Рибери. Француз подпишет контракт с «Фиорентиной».

По информации источника, стороны обговорили все детали соглашения. Сегодня 36-летний футболист прилетает во Флоренцию.

Ранее сообщалось, что Рибери заключил соглашение с зарплатой 4 миллиона евро в год после уплаты налогов. Также в контракте будут прописаны бонусы за результативные действия.

Напомним, Франк Рибери на правах свободного агента ушел из «Баварии» по окончании минувшего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио