Самюэль Жиго: «Во втором тайме матча с ЦСКА «Спартак» заиграл более агрессивно»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал победу в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.

Французский защитник оформил дубль в матче. ЦСКА ответил единственным голом, автором которого является Марио Фернандес.

«Конечно, ранее мне не удавалось сделать дубль в игре. Забивая один гол, уже чувствуешь себя великолепно. А тут два, да еще и в дерби! Все было как во сне.

Во втором мы заиграли более агрессивно, более разнообразно. Просто больше стали играть в футбол. Создали много моментов и добились победы.

Приход новых игроков многое дал клубу. Например, такой игрок, как Андре Шюррле, дает команде огромный опыт и двигает ее вперед. В ближайшие две недели у нас много важнейших матчей, так что пока я повременил бы с выводами», – сказал Жиго.

Защитник выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В текущем сезоне Жиго сыграл шесть игр и забил три мяча.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: Sport24