«ПСЖ» намерен приобрести Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего футболиста.

Сообщается, «ПСЖ» контактировали с агентом Бонуччи. Парижане хотели выяснить, открыт ли итальянский игрок к переходу.

После того, как Маурицио Сарри стал главным тренером «Ювентуса», положение Бонуччи в команде оказалосьпод вопросом. Также это связано с возможным переходом Маттейса де Лигта из «Аякса».

В минувшем сезоне Серии А Леонардо Бонуччи принял участие в 29 матчах «Ювентуса». Он забил 3 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia