ЦСКА договорился об аренде Звонимира Шарлия

Защитник «Славена» Звонимир Шарлия в скором времени может стать игроком ЦСКА. Московский клуб согласовал аренду хорватского футболиста на год с правом выкупа.
Вукмил Вукмилица, агент 22-летнего игрока, дал подтверждение этой информацию. Ожидается, что официально подтвердится трансфер в ближайшее время.
В настоящее время Шарлия пребывает в расположении ЦСКА на сборе в Австрии и тренируется с командой.
В минувшем сезоне Звонимир Шарлия принял участие в 31 игре чемпионата Хорватии. Он заработал 11 желтых и одну красную карточка.
Фото: твиттер ЦСКА
Источник: «Чемпионат»