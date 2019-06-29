ЦСКА договорился об аренде Звонимира Шарлия

Защитник «Славена» Звонимир Шарлия в скором времени может стать игроком ЦСКА. Московский клуб согласовал аренду хорватского футболиста на год с правом выкупа.

Вукмил Вукмилица, агент 22-летнего игрока, дал подтверждение этой информацию. Ожидается, что официально подтвердится трансфер в ближайшее время.

В настоящее время Шарлия пребывает в расположении ЦСКА на сборе в Австрии и тренируется с командой.

В минувшем сезоне Звонимир Шарлия принял участие в 31 игре чемпионата Хорватии. Он заработал 11 желтых и одну красную карточка.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: «Чемпионат»