Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа»

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито может покинуть команду. По некоторым данным, в планы капитана петербуржцев входит возвращение в Серию А.

Такой вывод СМИ сделали после того, как заметили 31-летнего футболиста на матче 20-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Сассуоло» (1:0). Именно за «грифонов» и выступал Доменико, пока в 2011-м не перешел в «Зенит». Как известно, сами руководители «Дженоа» хотят вернуть Кришито в команду, но его высокая зарплата может помешать проведению сделки.

Как известно, «Зенит» намерен оставить итальянца в клубе вплоть до завершения обоюдного соглашения (до 30.06.2018). Как сообщается, также на покупку Кришито претендуют «Наполи» и «Интер».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Calcio Mercato