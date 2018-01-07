«Тоттенхэм» отдаст Гарри Кейна «Реалу» за 300 млн фунтов

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководство «Тоттенхэма» ответило «Реалу» по поводу трансфера лидера лондонского клуба Гарри Кейна. «Шпоры» назвали цену, за которую готовы отдать форварда мадридцам.

Руководитель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил о том, что Кейн уйдет в испанскую команду не меньше, чем за 300 млн фунтов. Напомним, на данный момент «шпоры» ведут с 24-летним нападающим переговоры по поводу продления соглашения.

Гарри стал лучшим бомбардиром в 2017 году. За 365 дней Кейн забил 56 голов за английский клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror.co.uk

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