«Тоттенхэм» отдаст Гарри Кейна «Реалу» за 300 млн фунтов

Руководство «Тоттенхэма» ответило «Реалу» по поводу трансфера лидера лондонского клуба Гарри Кейна. «Шпоры» назвали цену, за которую готовы отдать форварда мадридцам.

Руководитель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил о том, что Кейн уйдет в испанскую команду не меньше, чем за 300 млн фунтов. Напомним, на данный момент «шпоры» ведут с 24-летним нападающим переговоры по поводу продления соглашения.

Гарри стал лучшим бомбардиром в 2017 году. За 365 дней Кейн забил 56 голов за английский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror.co.uk