Премьер-лига. 2-й тур. ЦСКА обыграл дома «Оренбург»

В рамках 2-го тура РПЛ ЦСКА принимал «Оренбург». Матч завершился победой «армейцев» — 2:1.

Премьер-лига. 2-й тур.

ЦСКА — ОРЕНБУРГ — 2:1 (2:1)

Москва. 20 июля.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Евгений Турбин (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 87), Чалов.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров (Фамейе, 79), Аюпов (Афонин, 75), Мишкич, Рикарду (Чуканов, 83), Деспотович.

Голы: 1:0 — Влашич (30), 2:0 — Сигурдссон (38), 2:1 — Маляров (40).

Предупреждения: Шахов (53), Аюпов (72), Акинфеев (73), Сигурдссон (80), Терехов (80), Ахметов (87)

12 (6) удары (в створ) 4(2)

8 фолы 14

0 офсайды 1

9 угловые 2

66 % владения мячом 34

ЦСКА и «Оренбург» начали сезон-2019/20 неудачно. «Армейцы» пропустили два мяча от «Крыльев Советов», а команда Федотова — от «Ростова». Во втором туре обоим клубам необходимо было выигрывать три очка. В первом тайме красно-синие уверенно действовали в чужой штрафной, что привело к голам Влашича и Сигурдссона. «Оренбург», воспользовавшись растерянностью ЦСКА, ответил хозяевам забитым мячом. Начало второго тайма запомнилось раздачей желтых карточек от Турбина. После перерыва у «армейцев» возникали острые моменты, но увеличить преимущество им не удалось. «Оренбург» вновь проиграл со счетом 1:2.

Фото: Официальный Twitter ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»