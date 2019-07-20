Премьер-лига. 2-й тур. «Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»

«Ростов» принимал «Спартак» в домашних стенах. Матч завершился результативной ничьей.

Премьер-лига. 2-й тур.

РОСТОВ — СПАРТАК— 2:2 (1:1)

Ростов-на-Дону. 20 июля.

Стадион: «Ростов Арена». 35 865 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян (Зуев, 57), Еременко, Попов (Саплинов, 80), Ионов (Гацкан, 88), Шомуродов.

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Ташаев, 87), Э. Понсе (Мелкадзе, 67), Адриано.

Голы: 1:0 — Байрамян (23), 1:1 — Адриано (25 — с пенальти), 1:2 — Джикия (66), 2:2 — Зуев (90).

Предупреждения: Зуев (60), Еременко (64), Мелкадзе (73), Бакаев (84), Фернандо (89).

10 (7) удары (в створ) 9 (5)

13 фолы 16

1 офсайды 1

8 угловые 3

52 % владения мячом 48

С самого начала встречи ростовчане стали активно атаковать ворота Максименко. Ионов не дотянулся до мяча после прострела с фланга, затем удар Байрамяна был заблокирован защитником. «Спартак» ответил ударом Жиго. Защитник пробил после паса Бакаева, но мяч задел штангу. В середине тайма Байрамян открыл счет в матче, расстреляв ворота на добивании. Ответная атака москвичей привела к пенальти. Луис Адриано уверенно пробил «с точки». Во втором тайме игра стала спокойнее. Спартаковцы вышли вперед после удара Джикии. Москвичи вторую игру кряду забивают после подачи углового. «Ростов» ответил ударом Шомуродова, однако Максименко отбил удар. В дополнительное время Еременко сравнял счет. Олег Кононов четвертую игру подряд не может обыграть своего визави Валерия Карпина. «Спартак» в третий раз взял очки в Ростове-на-Дону за последние 10 встреч. Последний раз москвичи побеждали в гостях в декабре 2013-го года.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»