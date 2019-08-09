Ибраима Сиссоко близок к переходу в «Спартак»

Французский хавбек может перебраться в чемпионат России этим летом. 21-летним полузащитником интересуется «Спартак».

Московский клуб уже на следующей неделе может оформить трансфер хавбека «Страсбура» Ибраима Сиссоко. В июне футболист входил в состав сборной Франции на Евро в возрастной категории U-21.

Напомним, в прошлом сезоне полузащитник стал обладателем Кубка лиги. В финальном матче с «Генгамом» (0:0, по пенальти – 4:1) француз провел на поле 118 минут.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции футболист провел 32 матча. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

Фото: Twitter

Источник: Sport24