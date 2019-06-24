«Динамо» продлило контракты с Дмитрием Хохловым и его штабом

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов останется в московском клубе. Сегодня он продлил контракт с «бело-голубыми».

Сообщается, что «Динамо» также пролонгировало соглашение со штабом 43-летнего специалиста – тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым. Сроки и детали контрактов не оглашаются.

Стоит отметить, что у Патрика Лэзэреску, тренера по физической подготовке, тоже продолжает действовать текущий контракт с московским клубом.

Дмитрий Хохлов — главный тренер «Динамо» с октября 2017 года. Российский тренер сохранил команду в Российской Премьер-лиге дважды.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Динамо»