«Динамо» продлило контракты с Дмитрием Хохловым и его штабом

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Динамо» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 5 мая 2019 г.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов останется в московском клубе. Сегодня он продлил контракт с «бело-голубыми».

Сообщается, что «Динамо» также пролонгировало соглашение со штабом 43-летнего специалиста – тренером Юрием Никифоровым и тренером по работе с вратарями Евгением Плотниковым. Сроки и детали контрактов не оглашаются.

Стоит отметить, что у Патрика Лэзэреску, тренера по физической подготовке, тоже продолжает действовать текущий контракт с московским клубом.

Дмитрий Хохлов — главный тренер «Динамо» с октября 2017 года. Российский тренер сохранил команду в Российской Премьер-лиге дважды.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Динамо»

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