«Реал» намерен выручить с продажи Дани Себальоса не менее 50 миллионов евро

Мадридский «Реал» может продать полузащитника Дани Себальоса. «Сливочные» готовы это сделать за немалую сумму.

Сообщается, «Королевский клуб» хочет получить с продажи испанского футболиста не менее 50 миллионов евро при отступных в 500 миллионов.

21-летний игрок желал бы уйти в аренду. Однако главный тренер команды Зинедин Зидан дал понять, что совсем не рассчитывает на футболиста и готов отпустить его без опции обратного выкупа.

Отметим, что в переговорах по Себальосу дальше всех продвинулся «Тоттенхэм». Также в приобретении испанца заинтересован «Милан».

Фото: Global Look Press

Источник: As