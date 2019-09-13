Маурицио Сарри: «Два очень важных игрока не вошли в заявку «Ювентуса» в ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о заявке клуба на Лигу чемпионов. Также 60-летний специалист поделился информацией о некоторых игроках.

«Благодарю врачей, лечивших меня. Они заставили меня понять, что надо сделать небольшой шаг назад. Я сохранял спокойствие, потому что у моего тренерского штаба все было в порядке.

Было нелегко назвать состав на Лигу чемпионов, но это необходимо. Я разочарован, поскольку два очень важных игрока [Джан и Манджукич] не вошли в заявку. Эти трудности, однако, показывают огромную силу нашего состава.

Абсолютно нормально, когда игрок переживает из-за радикального решения, необходимо учитывать эмоциональный аспект. Я в нужном возрасте, чтобы понять реакцию игрока.

Сейчас я думаю только о чемпионате. Наше внимание сфокусировано на предстоящей игре. Пока мы на стадии, когда трудно ротировать состав, так как команда все еще в поисках идентичности и структуры.

У нас есть много игроков, которые мало играли в последние месяцы, например, Хедира, Рэмзи и Рабьо. Но я должен сказать одно: никогда в своей карьере я не видел, чтобы команда так хорошо работала во время перерыва на матчи сборных.

Думаю, Бентанкур может стать очень важным игроком. Теперь моя цель – полное восстановление Ругани и убедиться, что де Лигт максимально быстро адаптируется к итальянскому футболу», – рассказал Сарри.

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов «Ювентус» попал в группу D. Итальянский клуб сыграет с «Байером», «Атлетико» и «Локомотивом».

Фото: твиттер «Ювентуса»

Источник: Football Italia