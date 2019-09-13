Премьер-лига. 9-й тур. «Зенит» обыграл «Арсенал» в Санкт-Петербурге

В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча закончилась победой хозяев.

Премьер-лига. 9-й тур

ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 3:1 (1:0).

Санкт-Петербург. 13 сентября.

Стадион: «Газпром-Арена».

Судья: Павел Кукуян (Сочи).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков (Караваев, 90), Дриусси, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Шатов, 70), Азмун (Ерохин, 75), Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, Альварес (Володько, 15), Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачев, Денисов, Костадинов, Кангва, Берхамов (Комбаров, 64), Луценко.

Голы: 1:0 – Дзюба (5), 1:1 – Берхамов (56), 2:1 – Дриусси (66, с пенальти), 3:1 – Шатов (88).

Незабитый пенальти: Азмун (22).

Предупреждения: Денисов (39), Бауэр (42), Луценко (67), Азмун (75).

15 (6) удары (в створ) 11 (5)

23 фолы 13

2 угловые 2

2 офсайды 1

63 % владения мячом 37

Матч начался с быстрого гола «Зенита». Дуглас Сантос сделал навес со штрафного, а Дзюба переправил футбольный снаряд в ворота. Спустя некоторое время хозяева заработали пенальти — игроку «Арсенала» мяч угодил в руку. Однако Азмун не реализовал 11-метровый. Отметим, что иранец не забивает уже в 6-м матче подряд. «Сине-бело-голубые» продолжили атаковать, но им не удалось поразить ворота. В начале второго тайма Берхамов сравнял счет в игре, отличившись ударом со штрафного. Но через 10 минут «Зенит» снова вышел вперед. Клуб из Санкт-Петербурга второй раз удостоился пробить пенальти. К точке подошел Дриусси, который сумел переиграть вратаря. В конце встречи Шатов увеличил преимущество хозяев — россиянин замкнул навес Жиркова. Таким образом, «Зенит» набирает 20 очков и лидирует в таблице РПЛ. «Арсенал» с 13-ю баллами остается на 7-й позиции.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»