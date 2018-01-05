«Реал» может заплатить за Аррисабалагу 20 млн евро отступных

Автор: Дмитрий Темников 0

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага близок к смене клуба. Футболист интересен одному из грандов Ла Лиги. 

Вчера 23-летний вратарь сборной Испании прошел медицинское обследование в пригородной клинике Мадрида для «Реала». Напомним, сумма отступных за Аррисабалагу составит 20 млн евро.

Как известно, руководство «Атлетика» отказывает королевскому клубу в покупке своего вратаря. Если «сливочные» в итоге не заплатят за Аррисабалагу определенную сумму отступных, то могут дождаться лета и забрать голкипера бесплатно, так как по окончании сезона Кепа станет свободным агентом.

Фото: Global Look Press
Источник:  Marca

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