«Реал» может заплатить за Аррисабалагу 20 млн евро отступных

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага близок к смене клуба. Футболист интересен одному из грандов Ла Лиги.

Вчера 23-летний вратарь сборной Испании прошел медицинское обследование в пригородной клинике Мадрида для «Реала». Напомним, сумма отступных за Аррисабалагу составит 20 млн евро.

Как известно, руководство «Атлетика» отказывает королевскому клубу в покупке своего вратаря. Если «сливочные» в итоге не заплатят за Аррисабалагу определенную сумму отступных, то могут дождаться лета и забрать голкипера бесплатно, так как по окончании сезона Кепа станет свободным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca