«Барселона» предложит «Ливерпулю» за Филиппе Коутиньо 120 млн евро плюс 40 млн бонусами

Автор: Лидия Дидык 0

Филиппе Коутиньо

«Барселона» готовит очередное предложение по трансферу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Каталонцы предложат за игрока около 160 миллионов евро. 

106 миллионов фунтов (120 – в евро) будут гарантированными выплатами, еще 36 (40) миллионов будут привязаны к количеству матчей Коутиньо за «Барселону» или завоевание «Барсой» трофеев.

Этим предложение отличается от летнего – тогда каталонцы включали в бонусные пункты нереалистичные цели вроде завоевания Коутиньо «Золотого мяча».

«Ливерпуль» пытался убедить Коутиньо остаться в клубе хотя бы до лета, но бразилец твердо намерен перейти в «Барселону» уже этой зимой, при этом отказавшись от повышения зарплаты в Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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