Руководство «Баварии» прояснило будущее Роберта Ковача в клубе

Карл-Хайнц Румменигге — председатель совета директоров «Баварии». Он рассказал о будущем главного тренера команды Нико Ковача после финала Кубка Германии.

«Было бы сумасшествием привязывать вопрос о будущем Ковача к одной игре. У нас нет с ним никаких проблем. Все просто. Никто не сомневается, что он будет нашим тренером в следующем сезоне.

Нынешнюю кампанию можно считать успешной для Нико, учитывая, что он возглавляет «Баварию» первый год. Пока он молодой и относительно неопытный специалист», — сказал Румменигге.

В финале Кубка Германии баварцы сыграют с «РБ Лейпциг». Игра пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион» завтра, 25 мая. Старт — в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»