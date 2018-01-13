Московский «Спартак» обвиняют в расизме

Московский «Спартак» обвиняется в расизме после одного из случаев на тренировке. Главными героями сюжета стали Георгий Джикия и бразильские игроки красно-белых.

Георгий Джикия весь день ведет твиттер «Спартака» в одном из эпизодов пошутил по поводу своих бразильских одноклубников. У Адриано, Педро Роши и Фернандо этот момент вызвал лишь улыбки на лице.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка (об Адриано), — сказал Джикия.

Этот безобидный твит вызвал бурю негодований среди европейских СМИ, а также в адрес московского клуба посыпались гневные комментарии.

Сейчас «Спартак» находится на первом сборе в ОАЭ.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: официальный твиттер «Спартака»