Массимо Каррера: «Если приобретем Салаха, то отпущу Промеса»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферной ситуации красно-белых. Итальянец отметил, при каких условиях отпустит Квинси Промеса.

«Если мы сможем найти подходящих футболистов, конечно, усилим все линии. Это нелегко. Я ведь не имею карт-бланша — не могу тратить столько, сколько захочу. Нельзя ведь сказать: «Я хочу Коутиньо! Пусть завтра будет в Тарасовке!» Есть определенные установки руководства, и я должен под них подстраиваться. Карт-бланш выглядел бы так: я хочу Коутиньо, Месси, Неймара и так далее… В реальной жизни я называю определенные имена и, исходя из возможностей клуба, мы с руководством пытаемся найти подходящих игроков.

Я могу попросить купить, опять-таки, Коутиньо, но потом мне скажут, что такой-то полузащитник должен при этом уйти. И в этой ситуации нужен баланс — тут важно и кто придет, и кто уйдет. К примеру, если мне скажут, что должен уйти Промес, а придет какой-то неизвестный футболист, я скажу «нет». Но если уйдет Промес, а придет Салах… Я соглашусь. Карьера Квинси пойдёт вверх, а «Спартак» не потеряет в качестве. Именно это подразумевается, когда тренер говорит об усилении команды» — сказал Каррера.

Сейчас «Спартак» находится на первом сборе в ОАЭ. На зимнюю паузу красно-белые ушли занимая третье место в чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: 8news