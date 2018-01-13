Немецкий любительский клуб предложил Бастиану Швайнштайгеру контракт, земельный участок, 20 сортов пива и корт для Аны Иванович

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Швайнштайгер

Любительский клуб из Германии «Буна Галле» сделал предложение о переходе полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру. Руководители «Буна Галле» через Facebook предложили футболисту насладиться спокойной жизнью в сельской местности земли Саксония-Анхальт и заявили о готовности предоставить ему земельный участок в престижном районе города.

Жене Швайнштайгера, экс-первой ракетке мира Ане Иванович, клуб пообещал предоставить бесплатный теннисный корт, а их первенцу – няню.

Кроме того, «Буна Галле» предположил, что Швайнштайгеру понравятся 20 сортов местного пива.

33-летний хавбек сейчас является свободным агентом. Его контракт с клубом МЛС был рассчитан до 31 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник: страница Бастиана Швайнштайгера в фэйсбуке

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