Немецкий любительский клуб предложил Бастиану Швайнштайгеру контракт, земельный участок, 20 сортов пива и корт для Аны Иванович

Любительский клуб из Германии «Буна Галле» сделал предложение о переходе полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру. Руководители «Буна Галле» через Facebook предложили футболисту насладиться спокойной жизнью в сельской местности земли Саксония-Анхальт и заявили о готовности предоставить ему земельный участок в престижном районе города.
Жене Швайнштайгера, экс-первой ракетке мира Ане Иванович, клуб пообещал предоставить бесплатный теннисный корт, а их первенцу – няню.
Кроме того, «Буна Галле» предположил, что Швайнштайгеру понравятся 20 сортов местного пива.
33-летний хавбек сейчас является свободным агентом. Его контракт с клубом МЛС был рассчитан до 31 декабря.
Фото: Global Look Press
Источник: страница Бастиана Швайнштайгера в фэйсбуке