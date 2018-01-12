Райан Гиггз близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Уэльса

Автор: Юлия Древова 0

Райан Гиггз

Экс-игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может возглавить сборную Уэльса. 44-летний специалист прошел собеседование на предмет работы с национальной командой. 

Напомним, что в ноябре сборную покинул Крис Коулман. Футбольная ассоциация Уэльса продолжает поиски нового наставника.

Гиггз заявлял о том, что рассматривает подобную работу как привлекательную для себя.

За свою игровую карьеру он провел в составе сборной Уэльса 64 матча. Кроме того, валлиец несколько лет работал в штабе «красных дьволов», а марте 2014 года даже исполнял обязанности главного тренера этого клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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