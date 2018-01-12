Агент Смолова: «Не могу поверить, что предложений из Англии до сих пор нет»

Автор: Евгений Морозов 0

Федор Смолов

Марк Маккей, представитель нападающего «Краснодара» Федора Смолова, выразил недоумение по поводу того, что английские клубы до сих пор не сделали ни одного официального предложения о трансфере форварда. Ранее британские СМИ сообщали, что Смолов готов перейти в «Вест Хэм Юнайтед».  

«Не могу поверить, что никто из английской Премьер-лиги не делал предложений по Смолову в это трансферное окно. Мы привезли Пайета в Англию и «Вест Хэм», когда о нем почти не слышали, но вскоре о Димитри заговорили. Думаю, и со Смоловым получилось бы то же самое, потому что он бы здесь добился большого успеха. Федор — мастеровитый нападающий, и его уровень можно понять по двум голам, которые он забил за сборную России в матче с испанцами в ноябре, когда ему противостояли два лучших защитника и лучший вратарь мира», — говорит Маккей.

Ранее британские СМИ сообщали, что Смолов готов перейти в «Вест Хэм Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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