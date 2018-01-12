Агент Смолова: «Не могу поверить, что предложений из Англии до сих пор нет»

Марк Маккей, представитель нападающего «Краснодара» Федора Смолова, выразил недоумение по поводу того, что английские клубы до сих пор не сделали ни одного официального предложения о трансфере форварда. Ранее британские СМИ сообщали, что Смолов готов перейти в «Вест Хэм Юнайтед».

«Не могу поверить, что никто из английской Премьер-лиги не делал предложений по Смолову в это трансферное окно. Мы привезли Пайета в Англию и «Вест Хэм», когда о нем почти не слышали, но вскоре о Димитри заговорили. Думаю, и со Смоловым получилось бы то же самое, потому что он бы здесь добился большого успеха. Федор — мастеровитый нападающий, и его уровень можно понять по двум голам, которые он забил за сборную России в матче с испанцами в ноябре, когда ему противостояли два лучших защитника и лучший вратарь мира», — говорит Маккей.

Ранее британские СМИ сообщали, что Смолов готов перейти в «Вест Хэм Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun