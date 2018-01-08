«Ювентус» хочет приобрести Месута Озила

Автор: Никита Пронин 0

Месут Озил

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Ювентусе». Также игроком лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Итальянский «Ювентус» планирует приобрести Месута Озила у «Арсенала». Однако, отмечается, что такой трансфер состоится, если немец не перейдет в «МЮ».

Ранее говорилось, что «Манчестер» готов заплатить за Месута 40 миллионов евро. Стоит отметить, что лично Жозе Моуринью хотел бы видеть немца в своем клубе.

В текущем сезоне Озил забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач в 18-ти матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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