Жена Андрея Аршавина была снята с рейса и угрожала стюардессе

Жена Андрея Аршавина Алиса может быть внесена в «черный список» компании «Аэрофлот». Такие санкции могут быть применены из-за деструктивного поведения Аршавиной, которую сняли с рейса Москва – Алматы.

«Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», — говорится в сообщении.

Алиса Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, что нарушало условия договора перевозки. Один из детей пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий. В дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако она продолжала игнорировать требования экипажа.

Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт