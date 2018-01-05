Матч ЦСКА против «Црвены Звезды» пройдет без зрителей

Автор: Владимир Шевелев 0

Црвена Звезда

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб пострадал от решения УЕФА. «Звезда» проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА без зрителей.

Такое решение дисциплинарный комитет УЕФА принял в качестве наказания за поддержку генерала Ратко Младича болельщиками «Црвены Звезды» на стадионе по ходу игры группового раунда ЛЕ с БАТЭ.

«Откровенно говоря, мы удивлены этим решением. Думаю, в течение всей осени мы демонстрировали, что клуб максимально ответственно подходит к организации каждого матча и прилагает все усилия для обеспечения порядка.

Наш клуб растет, и это решение, безусловно, не пойдет на пользу развитию футбола в Сербии. Особенно, с учетом того, что нашу команду на групповом этапе смотрели больше всего. Я очень расстроен таким безжалостным решением УЕФА», – сказал Терзич.

Помимо матча без зрителей, «Црвена Звезда» также наказана штрафом в размере 50 тысяч евро.

Первый матч 1/16 финала ЛЕ «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет 13 февраля на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Фото: Global Look Press
Источник: Blic Sport 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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