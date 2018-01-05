«Ростов» подписал нападающего сборной Исландии

Нападающий «Мольде» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон переезжает в Россию. Он продолжит карьеру в «Ростове».

Российский клуб, который хотел подписать игрока еще летом прошлого года, заключил с ним контракт на 3,5 года.

В сезоне-2017 в 27 матчах чемпионата Норвегии Сигурдарсон забил 16 голов, заняв 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

В общей сложности 26-летний форвард провел 9 матчей за сборную Исландии, которая выступит на ЧМ-2018, и забил один мяч.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»