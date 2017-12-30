ФИФА запросил у РУСАДА информацию о 19 допинг-пробах футболистов

Эти пробы были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами. И все они показались ФИФА подозрительными.
В список футболистов, подозреваемых в применении допинга, вошли в основном игроки ЦСКА — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и японец Кейсуке Хонда. Помимо футболистов ЦСКА в списке оказались Роман Шишкин, Петр Немов и еще один легионер — Благой Георгиев.
Данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА не оказалось. Куда они делись, пока не ясно. К слову, Сергей Игнашевич попадает в список подозреваемых в применении допинга уже второй раз. Ранее защитник ЦСКА попал в «список Родченкова» среди футболистов сборной, чьи допинг-пробы якобы показали положительный результат перед ЧМ 2014.
Заинтересовавшие ФИФА пробы на допинг были взяты у Марио Фернандеса и Сергея Игнашевича 5 мая 2013 года. Кейсуке Хонда сдавал анализы в августе того же года, Сергей Чепчугов — годом ранее, в августе 2012.
Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»