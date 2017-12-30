Криштиану Роналду: «После завершения карьеры хочу снимать фильмы»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. Возможно, он станет режиссером.

«Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.

Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других вещей», – сказал Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca