Криштиану Роналду: «После завершения карьеры хочу снимать фильмы»

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. Возможно, он станет режиссером. 

«Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.

Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других вещей», – сказал Роналду.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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