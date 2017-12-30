Эмре Джан станет игроком «Ювентуса», если «Ливерпуль» получит Леона Горецку

«Ливерпуль» может вступить с «Ювентусом» в переговоры о трансфере хавбека Эмре Джана. Однако для это мерсисайдцам нужно найти ему замену.

«Красные» готовы продать 23-летнего немецкого футболиста в туринский клуб, если им удастся согласовать переход полузащитника Леона Горецки с «Шальке». В этом случае Джан может оказаться в «Ювентусе» уже в зимнее трансферное окно.

Его действующий контракт со «скаузерами» истекает летом 2018 года.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек отыграл в АПЛ 15 матчей, отметившись голом и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia