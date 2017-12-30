Календарь главных спортивных событий 2018 года

Еженедельник «Футбол» заглянул в будущее и подготовил для вас список самых значимых событий 2018 года в мире спорта, снабдив их интересными фактами.

— Открытый чемпионат Австралии, или Australian Open – первый из четырех самых крупных теннисных турниров, проводящихся ежегодно. Эти четыре соревнования (Australian Open, Rolland Garros, Wimbledon, US Open) именуются турнирами Большого шлема и считаются самыми престижными в данном виде спорта

— Российские теннисисты трижды выигрывали Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде. Первым россиянином, выигравшим Australian Open, стал Евгений Кафельников в 1999 году. Спустя 6 лет чемпионом Открытого чемпионата Австралии стал Марат Сафин. А в 2008 году их почин поддержала Мария Шарапова.

— Действующий чемпион Australian Open в мужском разряде – Роджер Федерер. Эта победа стала для 35-летнего швейцарца пятой на Открытых чемпионатах Австралии. Среди женщин на Australian Open-2017 не было равных американке Серене Уильямс, которая стала семикратной чемпионкой турнира.

— Призовой фонд Australian Open в 2018 году составит 55 млн австралийских долларов (около $42,5 млн), что на 10% больше суммы призовых прошлогоднего турнира. Победители в мужском одиночном и женском одиночном разрядах получат по 4 млн австралийских долларов (около $3,1 млн).

— Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за обвинений в наличии допинговой системы. Российские спортсмены, которые будут допущены до соревнований, будут выступать под нейтральным флагом.

— Таким образом, на Олимпиаде будет представлено 83 страны, не считая России. Две из них – Эритрея и Косово – впервые примут участие в зимних играх. Эритрея ранее участвовала в четырех летних Олимпийских играх и в 2004 году в Афинах завоевала бронзу в беге на 10 км среди мужчин. Опыт Косово пока ограничивается летней Олимпиадой 2016 года, где дзюдоистка Майлинда Кельменди принесла своей стране золотую медаль.

— Южная Корея стала второй азиатской страной после Японии, которая получила право принять зимнюю Олимпиаду. Кроме Пхенчхана, на проведение Олимпийских игр 2018 года претендовали французский Анси и немецкий Мюнхен.

— На предстоящих играх будет разыграно 102 медали в семи видах спорта. В олимпийскую программу добавлены шесть новых дисциплин: биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. При этом две дисциплины были исключены из списка – параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины).

Март. Фигурное катание

19 — 25 марта. Италия. Милан

Чемпионат мира

— Италия примет мировое первенство по фигурному катанию в четвертый раз. Первое из них – в 1951 году – проходило как раз в Милане.

— Первый чемпионат мира по фигурному катанию состоялся в 1896 году в Санкт-Петербурге и включал только одиночные соревнования мужчин. Женский разряд был включен в программу лишь через 10 лет. Еще через два года стали проводить парные соревнования, а танцы на льду добавились к ним только в 1952 году.

— Россиянка Евгения Медведева является действующей чемпионкой мира в одиночном разряде. Чемпионское звание у мужчин носит японец Юдзуру Ханю, в парном катании – китайцы Суй Вэньцзин и Хан Цун, а в танцах – канадский дуэт Виртью Тесса и Моир Скотт.

— Пять стран обладают максимальными квотами на участие в чемпионате мира: Россия, Япония, Канада, США и Китай. От нашей страны на турнир отправятся 8 спортсменов, а наибольшее представительство будет у канадцев – 10 человек.

Апрель. Вольная борьба

7 — 8 апреля. США. Айова

Кубок мира

— Вольная борьба впервые была включена в программу Олимпиады в 1904 году – это были третьи по счету Летние Олимпийские игры. С 1916 года ни один Летний Олимпийский турнир не проходит без этой дициплины.

— Первый Кубок мира по вольной борьбе состоялся в Стамбуле в 1956 году, но только с 1973 года турнир стал ежегодным. В период с 1973 по 1989 год сборная Советского Союза завоевала Кубок мира 15 раз.

— Пять раз Кубок мира по вольной борьбе проходил в России: дважды турнир состоялся в Москве (1992, 2010), еще по разу соревнование принимали Красноярск (2007), Владикавказ (2008) и Махачкала (2011).

— В последний раз сборная России побеждала на Кубке мира в 2011 году. С тех пор турнир неизменно выигрывает национальная команда Ирана.

Май. Хоккей

4 — 20 мая. Дания. Копенгаген и Хернинг

Чемпионат мира

— Чемпионат мира по хоккею 2018 года станет 82-м по счету и впервые пройдет в Дании. Предыдущий турнир состоялся во Франции и Германии, а победителем ЧМ-2017 стала сборная Швеции.

— Россия в последний раз побеждала на чемпионате мира в 2014 году. С того времени российская команда всегда попадает в тройку лучших, однако на двух последних турнирах в финале не играла.

— Так как сборная России является преемником сборной СССР и унаследовала ее трофеи, наша команда лидирует по количеству побед на чемпионатах мира: в копилке россиян 27 золотых медалей, на одну больше, чем у канадцев. На третьем месте идет команда Чехии/Чехословакии (12), которую постепенно нагоняет Швеция (10).

— По общему числу медалей мировых чемпионатов первое место принадлежит Канаде: она попадала в призовую тройку 49 раз (26 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых медалей). Сборная России отстает от нее на 3 награды (27 – 10 – 9).

Июнь — июль. Футбол

14 июня — 15 июля. Россия

Чемпионат мира

— Россия принимает 21-й по счету мировой футбольный форум. Первый раз в истории чемпионат мира пройдет в Восточной Европе и побывает одновременно на территории двух частей света – как Европы, так и Азии.

— Матчи турнира состоятся в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск и Екатеринбург. Старт главного спортивного мероприятия года будет дан в Москве на стадионе «Лужники», реконструированном специально к чемпионату. Здесь же в финальной игре будет определен победитель ЧМ-2018.

— Независимо от результатов ЧМ-2018 станет историческим для сборных Исландии и Панамы. Ни та, ни другая команда никогда ранее не участвовали в финальной стадии чемпионатов мира.

— Талисманом чемпионата мира в России стал волк Забивака, а официальный мяч турнира получил название Telstar 18. Он продолжает линейку легендарной модели Telstar. Ее первый представитель использовался на ЧМ-1970 в Мексике и получил известность благодаря фирменным черным вставкам на белом мяче.

— Впервые на чемпионате мира будет использоваться система видеопомощи арбитров (VAR). Опыт Кубка конфедераций, где видеоповторы предотвратили несколько судейских ошибок, был признан положительным президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Август. Легкая атлетика

7 – 12 августа. Германия. Берлин

Чемпионат Европы

— Третий раз в истории чемпионат Европы по легкой атлетике состоится в Германии, но в Берлине подобный турнир пройдет впервые.

— С 2012 года чемпионат Европы проводится раз в 2 года, а не в 4, как это было ранее. В программу турнира входит 47 дисциплин: 24 мужских и 23 женских. В женский разряд, в отличие от мужского, не включена ходьба на 50 км.

— На чемпионате Европы-1986 уроженец Новочеркасска Юрий Седых поставил мировой рекорд в метании молота, отправив снаряд на 86,74 м. Благодаря этому он выиграл третье подряд европейское «золото», но главное – его результат до сих пор остается непревзойденным.

— Последний чемпионат Европы прошел без участия сборной России. Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации атлетических федераций (IAAF) на фоне допингового скандала было решено не допускать российских спортсменов до участия в турнире.

Сентябрь. Формула-1

30 сентября. Россия. Сочи

Гран-при России

— Гонка в Сочи – 16-я по счету в календаре на 2018 год. В общей сложности пилотов ожидает 21 этап, сезон продлится с 25 марта по 25 ноября.

— Первый Гран-при России в классе «Формула-1» состоялся в 2014 году. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», вторым финишировал его партнер немец Нико Росберг, замкнул тройку финн Валттери Боттас из команды «Уильямс». Примечательно, что именно эти три гонщика на сегодня – единственные, кто выигрывал на трассе в Сочи. Последним победителем стал Боттас, к тому моменту перешедший в «Мерседес». Таким образом, немецкая команда заняла первые места во всех четырех Гран-при России.

— Строительство трассы в Сочи обошлось казне в 13,1 млрд рублей. Ее протяженность – 5,848 м. Рекорд времени на круге принадлежит финну Кими Райкконену из «Феррари» (1:36:844). Средняя скорость болидов на «Сочи Автодроме» – 215 км/ч, а максимальная превышает 334 км/ч.

Октябрь. Спортивная гимнастика

12 — 28 октября. Катар. Доха

Чемпионат мира

— Не следует путать спортивную гимнастику с художественной. В последней соревнуются исключительно женщины, которые исполняют упражнения с предметом (скакалка, обруч, мяч, лента, булавы) либо без него. Спортивная гимнастика имеет и женский, и мужской разряды. Она включает в себя работу на снарядах (брусья, перекладина, кольца, конь), а также опорный прыжок и вольные упражнения.

— Чемпионаты мира по спортивной гимнастике проводятся с 1903 года, но неоднократно отменялись. Турнир в Дохе станет 48-м по счету. По количеству медалей России нет равных: в ее копилке 620 золотых наград, а у ближайшего преследователя – Китая – всего 190.

— Легендарная советская гимнастка Лариса Латынина в период с 1956 по 1964 годы стала девятикратной олимпийской чемпионкой и по сей день занимает второе место в списке самых титулованных спортсменов мира. Она уступает лишь американскому пловцу Майклу Фелпсу.

Ноябрь. Шахматы

7 – 28 ноября

Чемпионат мира по шахматам

— Шахматный чемпионат мира – это матч из 12 партий между действующим чемпионом (нынешний обладатель мировой короны – норвежец Магнус Карлсен) и претендентом. Последний должен определиться по итогам турнира претендентов, который запланирован на март 2018 года.

— Первым официальным чемпионом мира по шахматам стал австрийский и американский гроссмейстер Вильгельм Стейниц, в 1886 году обыгравший немца Иоганна Цукерторта. Всего история шахмат насчитывает 16 чемпионов, среди которых 9 представителей СССР/России: Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Владимир Крамник.

— Российский шахматист Сергей Карякин, ставший в 2016 году чемпионом мира по блицу, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории. Карякин получил высшее шахматное звание в возрасте 12 лет и 211 дней.

Декабрь. Футбол

26 декабря

Премия еженедельника «Футбол. Хоккей». Игрок года

— Премия «Футболист года в России» проводится еженедельником «Футбол» с 1964 года и является старейшей в стране из ныне существующих. Эта награда стала своеобразным ответом на учреждение французским журналом France Football приза «Золотой мяч», вручаемого лучшему футболисту Европы.