Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Алексей Сорокин — генеральный директор оргкомитета «Россия-2018». Он будет назначен председателем оргкомитета.
На этом посту он сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко.
«Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с ФИФА. Я займусь координацией работы со стороны правительства», – сообщил Мутко.
Напомним, в понедельник Виталий Мутко объявил исполкому РФС о приостановлении деятельности на посту главы организации.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС