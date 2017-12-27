Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Алексей Сорокин — генеральный директор оргкомитета «Россия-2018». Он будет назначен председателем оргкомитета.

На этом посту он сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с ФИФА. Я займусь координацией работы со стороны правительства», – сообщил Мутко.

Напомним, в понедельник Виталий Мутко объявил исполкому РФС о приостановлении деятельности на посту главы организации.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»