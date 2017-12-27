К ЧМ-18 в Нижнем Новгороде открыли новогоднюю площадку

Автор: Владимир Шевелев 0

Стадион Нижний Новгород

На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде открылась новогодняя площадка чемпионата мира по футболу 2018 года. Участие в мероприятии приняла посол Нижнего Новгорода, города-организатора ЧМ-2018, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина.

Гостей фестиваля ждали новогодние подарки: шарфы, варежки, елочные игрушки, а также множество других приятных сувениров с символикой турнира.

На главной сцене фестиваля также состоялось подведение итогов фотоконкурса на фоне новой инсталляции #Nizhny2018, установленной на набережной Федоровского.

Главный приз – оригинальный мяч ЧМ-2018 Telstar 18 – получил известный нижегородский футбольный фристайлер Алексей Распопин, который сделал самое оригинальное фото на фоне хэштега.

Фото: Global Look Press
Источник: Welcome2018

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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