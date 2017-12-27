К ЧМ-18 в Нижнем Новгороде открыли новогоднюю площадку

На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде открылась новогодняя площадка чемпионата мира по футболу 2018 года. Участие в мероприятии приняла посол Нижнего Новгорода, города-организатора ЧМ-2018, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина.
Гостей фестиваля ждали новогодние подарки: шарфы, варежки, елочные игрушки, а также множество других приятных сувениров с символикой турнира.
На главной сцене фестиваля также состоялось подведение итогов фотоконкурса на фоне новой инсталляции #Nizhny2018, установленной на набережной Федоровского.
Главный приз – оригинальный мяч ЧМ-2018 Telstar 18 – получил известный нижегородский футбольный фристайлер Алексей Распопин, который сделал самое оригинальное фото на фоне хэштега.
Фото: Global Look Press
Источник: Welcome2018