К ЧМ-18 в Нижнем Новгороде открыли новогоднюю площадку

На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде открылась новогодняя площадка чемпионата мира по футболу 2018 года. Участие в мероприятии приняла посол Нижнего Новгорода, города-организатора ЧМ-2018, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина.

Гостей фестиваля ждали новогодние подарки: шарфы, варежки, елочные игрушки, а также множество других приятных сувениров с символикой турнира.

На главной сцене фестиваля также состоялось подведение итогов фотоконкурса на фоне новой инсталляции #Nizhny2018, установленной на набережной Федоровского.

Главный приз – оригинальный мяч ЧМ-2018 Telstar 18 – получил известный нижегородский футбольный фристайлер Алексей Распопин, который сделал самое оригинальное фото на фоне хэштега.

Фото: Global Look Press

Источник: Welcome2018



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»