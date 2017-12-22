Испанская полиция включила Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов

Автор: Юлия Древова 0

Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола фигурирует в списке испанской полиции как сепаратист. Наставник «горожан» попал в отчет Национальной гвардии, которая расследует дело о референдуме о независимости Каталонии.

«Гвардиола мобилизировал сторонников независимости региона», — сообщается в рапорте испанской полиции. О возможных последствиях, которые повлечет за собой этот отчет, для тренера не сообщается.

Напомним, в июне 45-летний специалист прочитал манифест в поддержку автономии Каталонии.

Фото: Global Look Press
Источник: El Nacional

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