Испанская полиция включила Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола фигурирует в списке испанской полиции как сепаратист. Наставник «горожан» попал в отчет Национальной гвардии, которая расследует дело о референдуме о независимости Каталонии.

«Гвардиола мобилизировал сторонников независимости региона», — сообщается в рапорте испанской полиции. О возможных последствиях, которые повлечет за собой этот отчет, для тренера не сообщается.

Напомним, в июне 45-летний специалист прочитал манифест в поддержку автономии Каталонии.

Фото: Global Look Press

Источник: El Nacional