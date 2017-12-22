Тибо Куртуа может стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Руководство «Челси» продолжает вести переговоры по продлению контракта с голкипером Тибо Куртуа. Напомним, 25-летний бельгийский вратарь отклонил первое предложение лондонского клуба в мае.

Чтобы заручиться лояльностью, «синие» готовы сделать вратаря сборной Бельгии самым высокооплачиваемым голкипером мира и платить ему около 225 тысяч евро в неделю. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Его действующий контракт истекает летом 2019 года.

Ранее Куртуа намекал, что не исключает своего возвращения в Испанию и что он был бы не против поиграть за мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph