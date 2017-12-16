Жерар Пике: «Было бы здорово сыграть с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением об игре «Манчестер Сити». Игрок видит «горожан» в финале ЛЧ против каталонцев.

«Манчестер Сити» играет в великолепный футбол – они являются фаворитом в борьбе за победу в английской премьер-лиге. Надеюсь, они смогут выиграть и Кубок Англии. Также было бы здорово встретиться с ними в финале Лиги чемпионов.

То, что Гвардиола проделывает в «Манчестер Сити» в этом году, просто превосходно. Он бьет все рекорды. Для меня он один из лучших тренеров мира.

Когда я работал с Гвардиолой в «Барселоне» на протяжении четырех лет, мы завоевали большинство титулов, играя в особенный футбол. Сейчас в такой футбол хочет играть каждая команда – контролировать мяч и доминировать в его владении. Если у тебя мяч, ты контролируешь ход матча», – сказал Пике.

В текущем сезоне Жерар Пике провел за «Барселону» 11 игр в Примере, забил один мяч и получил 6 желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»