Зинедин Зидан: «Салах мне очень нравится»

Автор: Владимир Шевелев 0

Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обычно скуп на комплименты чужим футболистам. На этот раз французский специалист высоко отозвался об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Он отличный игрок. Он показывал это еще в «Роме», теперь показывает в «Ливерпуле». Он важный игрок для их команды. С каждым матчем Салах растет. Он становится лучше, прогрессирует и все еще молод.

Салах может дать футболу многое. Мы обычно не обсуждаем игроков, но если вы спрашиваете, нравится ли он мне, я скажу: «Да, мне он очень нравится», – сказал Зидан.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 17 игр в АПЛ, отдал четыре голевые передачи и забил 13 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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