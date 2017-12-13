Мадридский «Атлетико» — единственный претендент на Джанлуиджи Доннарумму

18-летний вратарь Джанлуиджи Доннарумма не хочет уходить из «Милана». «Россонери» сами готовы отпустить футболиста за приемлемую цену в случае непопадания в Лигу чемпионов.

Как утверждает источник, на данный момент единственный серьезный претендент на итальянца – «Атлетико», чей вратарь Ян Облак летом хочет перебраться в «ПСЖ». При этом самого Доннарумму вариант с мадридским клубом не очень устраивает.

С агентом голикипера Райолой контактировал «Ювентус», который следит за ситуацией Доннаруммы, но функционер заявил, что его клиент не будет рассматривать вариант с переходом в «Юве».

Впрочем, до лета Доннарумма точно не покинет «Милан». Возможность его трансфера будет рассматриваться по окончании сезона. Ранее сообщалось, что вратарем интересуются «Реал» и «ПСЖ». На данный момент ни у игрока, ни у «Милана» нет предложений по трансферу.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»