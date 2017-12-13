Директор по стратегии и развитию РФПЛ: «Лига может изменить название и логотип»

Автор: Юлия Древова 0

РФПЛ

Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал, что чемпионату предстоит существенный ребрендинг. Кроме того, он заявил о возможности изменения логотипа и названия лиги. 

«Может быть изменено название лиги? Нет никакого конкретного решения, какая-то вероятность смены логотипа и названия РФПЛ существует, но без определенной конкретики.

Завершился этап исследования популярности РФПЛ среди болельщиков. 42% россиян, проживающих в городах с численностью от ста тысяч, интересуются футболом. Это примерно 50-60 млн по стране. Одна из основных задач предстоящего ребрендинга — объяснить людям, что у нас есть свои герои, доморощенные футболисты, которые могут быть героями для молодежи», — отметил Савин.

Фото: официальный сайт РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»

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