Директор по стратегии и развитию РФПЛ: «Лига может изменить название и логотип»

Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал, что чемпионату предстоит существенный ребрендинг. Кроме того, он заявил о возможности изменения логотипа и названия лиги.

«Может быть изменено название лиги? Нет никакого конкретного решения, какая-то вероятность смены логотипа и названия РФПЛ существует, но без определенной конкретики.

Завершился этап исследования популярности РФПЛ среди болельщиков. 42% россиян, проживающих в городах с численностью от ста тысяч, интересуются футболом. Это примерно 50-60 млн по стране. Одна из основных задач предстоящего ребрендинга — объяснить людям, что у нас есть свои герои, доморощенные футболисты, которые могут быть героями для молодежи», — отметил Савин.

Фото: официальный сайт РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»