Джанлуиджи Буффон рассказал директору «Интера», что может остаться в «Ювентусе» еще на сезон

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может не завершить карьеру по окончании этого сезона. Изначально планировалось, что Джиджи повесит бутсы на гвоздь по завершению чемпионата.

Источник утверждает, что 39-летний вратарь в разговоре со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио признался, что готов остаться в «Ювентусе» до лета 2019 года, если туринцы скажут, что он важен для клуба.

Впрочем, пока более вероятным остается вариант с завершением карьеры этим летом. В том случае, если Буффон завершит карьеру по окончании этого сезона, он может или занять административную должность, или начать тренерскую работу.

В текущем сезоне Джанлуиджи Буффон провел за «Ювентус» 10 матчей в Серии А, в которых пропустил 9 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»