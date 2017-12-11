Когда куранты пробили 3:0. Как «Спартак» и ЦСКА проводили футбольный 2017-й

«Спартак» спас для своих болельщиков Новый год. Разгром ЦСКА вселил в них уверенность, что они в гонке за «золото». ЦСКА же ждет чуда. «90 минут» рассказывает о неофициальных проводах 2017-го футбольного года – дерби «Спартак» — ЦСКА. И отвечает на вопрос о том, какие желания загадали эти команды.

Как проходил матч?

Это было яркое закрытие игрового сезона. И погода в нем поучаствовала по полной программе: на фоне прожекторов празднично блестели капли мокрого и холодного дождя. А трибуны изо всех сил старались достойно проводить футбольный 2017-й. Фанаты ЦСКА во втором тайме устроили пирошоу и приостановили игру на несколько минут. Домашний саппорт «Спартака» отвечал яркими баннерами и громкими кричалками под стуки барабанов.

Мерзопакостная погода не мешала «Спартаку» вести себя действительно по-хозяйски. Лишь на первых минутах ЦСКА пытался накрывать соперника на чужой половине поля. А потом красно-белые включили скорости и издевались над армейской защитой. Акинфеев тянул один удар за другим, но к 10-й минуте, по сути, все стало понятно. «Спартак» был полон решимости отмазаться за ливерпульские 0:7, и ему это удавалось.

Таким «Спартак» выглядит не каждый день. И дело не в том, что в центре защиты вместо Георгия Джикии, получившего повреждение в матче с «Ливерпулем», оказался Илья Кутепов. И не в том, что Самедов начал матч в центре. И даже не в том, что на левый край обороны вышел полузащитник Зобнин.

Просто футболисты Массимо Карреры вели игру очень уверенно. После чемпионства с ними такое случается нечасто.

Особенно выделялся Квинси Промес, который: а) забил в самом начале встречи, б) ловко разгонял атаки своей команды сольными проходами и точными передачами, в) удвоил преимущество хозяев и поставил жирную точку в этом противостоянии.

Премьер-лига. 20-й тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Дубль Промеса и гол Пашалича

ЦСКА же сдувался с каждой новой атакой соперников. Ставка Виктора Гончаренко на Вернблума-нападающего на этот раз не прошла: шведа очень эффективно опекала оборона «Спартака» и не давала Дзагоеву и Витиньо найти его пасом. Во-вторых, в обороне ЦСКА царила анархия: Марио Фернандес велся на финты Промеса, падал и не вставал. Виктор Васин упускал Дениса Глушакова и Луиса Адриано, а Василий Березуцкий катастрофически не успевал за голландской «десяткой» красно-белых. И ему оставалось только смотреть футбол, когда Промес оформлял дубль.

Когда на 61-й минуте «Спартак» повел – 2:0, даже сами игроки ЦСКА ушли в «отпуск» и только обозначали присутствие на рабочих местах. На 98-й минуте, когда они полностью ощутили себя на пляжах, счет стал 3:0. Забил Пашалич. А это много говорит об уровне сопротивления «Спартаку». Футбольный 2017-й этим и закончился.

Какие проблемы у «Спартака»?

Так красно-белые спасли Новый год для своих болельщиков. После 0:7 разгромить «заклятых» 3:0 – это мощный подарок. Это значит, что философия Карреры все еще работает. Алленаторе пока знает, как мотивировать своих футболистов. Из раздевалки «Спартака» регулярно кто-то выкладывает победные фото в инстаграм. Поражение 0:7 от «Ливерпуля» и вполне ожидаемый вылет команды в Лигу Европы – это результат воздействия одного-единственного минуса красно-белых. И он напрямую связан с составом.

Иногда итальянский специалист переоценивает ситуацию и чересчур верит в себя (как, например, с «Ливерпулем», когда стоило сыграть в пять защитников). Кроме того, команда Карреры уже не выжимает максимум из сомнительных ситуаций. Глушаков и его товарищи не так часто в новом сезоне устраивали «похороны». И это стало проблемой.

«Трансферы зимой? А что они решат?» — говорил Леонид Федун после матча с «Марибором». И эти слова вызвали большее удивление, чем разгромная победа его команды над армейцами. Безусловно, одна из главных проблем «Спартака» прямо сейчас – отсутствие достаточной глубины состава. В условиях, когда лидеры либо выпадают из игры, либо пропускают их из-за дисквалификаций, помощи из фарм-клуба недостаточно.

«Спартаку» просто необходимо усиление. Хотя бы потому, что коллектив Массимо Карреры сейчас – самая загруженная топ-команда РФПЛ. Красно-белые сражаются на три фронта: чемпионат, Кубок, а в феврале стартует плей-офф Лиги Европы.

Выжать максимум выгоды из всех трех соревнований можно только за счет новых приобретений. Леонид Арнольдович, загибайте пальцы: левый защитник, центральный защитник, может быть, человек в центр поля, если Пашалич не придет в себя, и еще один – в линию атаки, если уйдет Промес: на Педро Рошу надежды почти ноль… Все это должно появиться зимой, а если состав кажется слишком раздутым, всегда на выход есть Петкович.

Какие проблемы у ЦСКА?

Если честно, мы должны быть благодарны ЦСКА за эти полгода. Без денег, без состава, без нападающих, без скамейки команда карабкалась наверх и бережно хранила интригу в своей группе ЛЧ.

«Считаю, достаточно неплохо мы выступили в Лиге чемпионов, качественно провели и чемпионат, не считая домашних матчей с «Рубином» и «Ахматом». В сентябре-октябре мы потеряли игру, но внутренними резервами смогли все изменить» — речь Виктора Гончаренко только по содержанию была бодрой. Сам он выглядел поникшим и безумно уставшим. Выкраивать победы таким составом, искать варианты в атаке и ворошить дубль – только на первый взгляд очень интересная работа. На самом деле она выжимает и выжигает тренера так, что последнего матча года ждешь, как амнистии.

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Если Гончаренко сказать о проблемах с составом «Спартака», он будет смеяться вам в лицо. Вернблум в атаке – это все равно что последний патрон в обойме. Обычно его берегут для себя, а вот тут пришлось тратить на соперников. Набабкин, периодически возникающий в центре обороны, – это все равно что протянутая рука на паперти: подайте кто сколько может на нового оборонца. Оланаре в обойме – публичное признание банкротства селекционной службы.

Что делать дальше?

На данный момент самым главным способом взбодриться является активная работа на трансферном рынке. Для обоих коллективов это достаточно больная тема. У «Спартака» — из-за пассивности Леонида Федуна в этом вопросе. У ЦСКА – из-за непонятной ситуации с владельцами.

Федун не спешит комментировать слухи о возможных приобретениях. Петкович, Педро Роша… Летняя трансферная кампания действующих чемпионов из-за внутренней войны в клубе помножена на ноль, а планы на зимнюю еще не до конца скорректированы. Вроде бы красно-белые интересуются камерунским полузащитником пражской «Спарты» Жоржем Манджиеком (и он сам подтверждает этот интерес). Москвичам интересны нападающий «Брайтона» Хосе Искьердо и форвард Патрик Твумаси из «Астаны».

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В случае с ЦСКА все намного сложнее. О проблемах Евгения Гинера известно давно: Украина, отставка Сергея Иванова с должности главы Администрации президента, долг «Альфа-Банку»…

Видимо, действительно ЦСКА рано или поздно продадут. Может быть, не весь, может быть, только часть, но другие варианты вряд ли остаются. И сейчас есть только два вопроса: «Кому?» и «В каком статусе останется Гинер?».

И на этом фоне мелькающие слухи об интересе ЦСКА к форвардам – македонцу Адисе Яховичу из турецкого «Гезтепе», ганцу Ричмонду Боаки из сербской «Црвены Звезды» выглядят соответственно. Для новых хозяев это не имена. А если у ЦСКА останутся старые хозяева и старые проблемы – это не спасение. Денег на то, чтобы приобретать нападающих Федора Смолова («Краснодар») или Евгения Маркова («Тосно»), которыми они так активно интересовались летом, просто нет.

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Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press