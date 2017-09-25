«Барселона» сделает новое предложение по Филиппе Коутиньо

«Барселона» вновь постарается приобрести Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля». Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

«Барселона» не оставит попыток купить Коутиньо. Сообщается, что сделка состоится уже в январе или будет отложена до июля 2018 года. В летнее траснферное окно каталонский клуб хотел приобрести бразильца, но стороны не договорились о сумме сделки.

Напомним, что сам Филиппе заинтересован в переезде в Испанию.

Бразилец сыграл в текущем сезоне 2 матча а АПЛ, в одном из которых забил один гол и отдал голевой пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es