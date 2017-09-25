Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №9

Спецвыпуск, посвященный старту еврокубкового сезона. Составы всех команд, их характеристики, статистические вставки. В продаже — с 26 сентября!

• Вступление: Антон Муша рассказывает, за что российские клубы, ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», бьются в Европе.

• Разбор: Все команды, попавшие в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18: трансферы, составы, тренерский штаб, тактическая схема.

• Календари групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Постеры: «Реал» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Монако» (Франция), ЦСКА (Россия).

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