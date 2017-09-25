Вы здесь
Главная > Журнал

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №9

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Спецвыпуск, посвященный старту еврокубкового сезона. Составы всех команд, их характеристики, статистические вставки. В продаже — с 26 сентября!

• Вступление: Антон Муша рассказывает, за что российские клубы, ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», бьются в Европе.

• Разбор: Все команды, попавшие в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18: трансферы, составы, тренерский штаб, тактическая схема.

• Календари групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Постеры: «Реал» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Монако» (Франция), ЦСКА (Россия).

Коллаж

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анонс еженедельника «Футбол» №33!

Анонс еженедельника «Футбол» №35!

Анонс приложения «90 минут» №36 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 4 сентября

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 