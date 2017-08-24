Леонид Слуцкий: «Я прошу поклонников, пожалуйста, по-прежнему помогать команде своей фантастической поддержкой»

Автор: Вадим Павлов 0

Слуцкий

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Болтоном». Российский специалист обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду.

«Мы по-прежнему очень много работаем на трансферном рынке, но наше главное внимание сейчас — завтрашней игре против «Болтона». Эта встреча очень важна. Проиграв две игры подряд, мы хотим победить. Я пытаюсь доказать уровень команды.

Должен поблагодарить наших болельщиков за их невероятную поддержку после того, как я приехал сюда. Поддержка — это большой стимул для меня. Я прошу поклонников, пожалуйста, по-прежнему помогать команде своей фантастической поддержкой. Все в команде работают очень усердно в процессе тренировок», — заявил Слуцкий.

Напомним, «Халл Сити» под руководством российского специалиста выбыл из розыгрыша Кубка Лиги, проиграв клубу третьего по счету английского дивизиона «Донкастер Роверс».

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Халл Сити»

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