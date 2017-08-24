Руки в Оснабрюке. Чем живет клуб из третьего дивизиона Германии

Нередко вторая половина таблицы высшего дивизиона Бундеслиги предстает темным лесом — слишком много однообразных названий и сложных фамилий игроков. Что уж говорить о второй и третьей лигах. Еженедельник «Футбол» побывал в немецком Оснабрюке и познакомился с местной командой из третьей Бундеслиги.

Триумфальная арка

— В нашей местной речке утопили больше всего ведьм в Средневековье! — так начинает свой рассказ о городе местный житель Йонас. Многообещающий факт. Однако, прогулявшись, можно узнать, что Оснабрюк — родина любимого автора девочек-подростков Эриха-Марии Ремарка. В самом центре города расположен отель Steigenberger Hotel Remarque, названный в его честь. Центр города ничем не отличается от классического Altstadt — старого центра города. Тут, как и везде по Германии, как книги того же Ремарка, в ряд стоят маленькие домики с магазинами и кафе на первых этажах.

Если вас занесло в этот город с населением в 150 тысяч человек, то можно с пользой провести время. В Нижней Саксонии осталось много замков времен королей, где периодически справляют свадьбы местные богатые жители. В свободный от торжеств период замки открыты для посещения и с удовольствием принимают гостей. Но, для того чтобы понять, чем живет нетуристическая часть города, стоит сходить на футбол.

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За несколько часов до матча в городе появляются люди с фиолетовыми шарфами — те самые болельщики местного «Оснабрюка». Для клуба из третьей лиги приезд любого фаворита – уже повод для праздника. «Фиолетовые» — одна из тех команд, которая удостаивается внимания лишь в период первых туров Кубка Германии. Здесь можно случайно попасть на команду из высшей лиги. Пару лет назад в одном из таких матчей болельщик кинул зажигалку в голову судье, чем заработал техническое поражение для своей команды. Весело у них тут.

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Имя любимое мое

— Могу рассказать еще об Адди Веттере. Он местная футбольная легенда. Посмотри, на стадионе висит его портрет, — продолжает экскурсию Йонас, выводя на Bremer Strasse. И правда, на маленьком стадионе вместимостью 17 тысяч человек виднеется большой плакат с портретом Адольфа Веттера.

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Его карьера целиком привязана к этому городу и к этому клубу: вместе с «фиолетовыми» он пережил войну, а потом снова вернулся к футболу. Звезды «Оснабрюка» не так ярки: они не были национальными героями, как Хельмут Ран или Фриц Вальтер. Но город не только гордится ими, но и отдает дань памяти своим героям. Ежегодно в Оснабрюке проводится Addi-Vetter-Cup в честь того самого футболиста. Кроме того, жители Оснабрюка помнят и Патрика Овомойелу — экс-защитника дортмундской «Боруссии», отыгравшего за их клуб всего один сезон в начале нулевых.

Звезды местного розлива

К стадиону проходит женщина лет сорока с девятым номером на спине. Тут же за ней следует парочка подростков с такой же цифрой и фамилией. Складывается ощущение, что в местном фан-шопе продают лишь девятые номера. Оказалось все намного радужнее. Халил Савран — главная звезда «Оснабрюка» и капитан клуба. Игрок всю карьеру путешествовал по просторам второй и третьей лиг Германии, ну а последние три сезона защищает фиолетовые цвета города.

Форвард за четыре сезона умудрился получить 18 желтых карточек, при этом забив всего 15 мячей. Ситуация напоминает обстановку вокруг новогоднего «Голубого огонька»: местным фанатам не из кого выбирать. Однако это не мешает им болеть так же хорошо, как в высшем дивизионе.

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Развалины стадиона

Стадион «Оснабрюка» построен задолго до Второй мировой войны, но носит пафосное название «Оснатель Арена». Титульный спонсор клуба — телефонная компания. Проходя мимо стадиона, можно увидеть кучу заведений. Например, в 20 метрах от входа располагается солярий. Выходят отсюда уже загорелые девушки и идут прямиком на трибуны. Несмотря на собственного пивного спонсора Herforder, в паре шагов от стадиона стоит кафе с пивом и сосисками. Отведать деликатесы немецкой уличной еды можно под зонтиками с эмблемой «Боруссии» Дортмунд. Между городами всего 120 км – почему бы не поделиться бытовыми предметами с младшим братом?

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Особо пунктуальные гости города могут оставить свой автомобиль на временно закрытой территории у самого стадиона. Однако выехать потом будет проблематично из-за автобусов и большого количества полицейских. К слову о них. «Почему бы не позвать больше полиции, чем зрителей, но при этом не давать никаких указаний?» — подумал мэр города. Действительно, полиция не только не помогала приехавшим, но и вовсе мешала. Они не особо следили за болельщиками и предпочитали находиться в стороне, пока зрители не протрезвеют. А если вы приехали на гостевую трибуну, то будьте добры до начала запуска находиться в специальном загоне и не контактировать с местными: вдруг вы болеете и заразите их своим фанатским душком?

Я покурить выйду

Когда вы выстояли очереди, проверились на наличие опасных предметов и вспомнили все кричалки команд, можно заходить на территорию стадиона. Тут уже зрелище не для слабонервных. Три будки с решетками — это и есть напитки и еда. Пластиковые стаканчики заставляют зрителей учиться плавать среди тонны пластика. Ну, и в море алкоголя. У забора можно встретить лежащих на земле болельщиков. Убитые горем или радостью, они ждут очередного гола, чтобы спеть 6 mal Deutschemeister и выпить очередной полуторалитровый стакан с пивом. Не самое приятное ощущение усиливает бьющий в нос запах марихуаны, исходящий от гостей города. Все свое носят с собой. В результате после 90 минут вокруг стадиона создается огромный ров из мусора, переплыть который под силу только истинным фанатам.

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Футбольная Германия велика не только своими мощными движениями болельщиков, но еще и их маленькими филиалами в прилежащих городах. Да, названия таких клубов становятся известны лишь после прочтения статьи в википедии, но главное другое. Каждый такой клуб — это своя история, свои герои, свой путь, успехи и неудачи. У них нет огромной фанатской базы за плечами, но «Оснабрюку» вполне хватает 150 тысяч местного населения.

Оснабрюк

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Еженедельник «Футбол»