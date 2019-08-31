Дмитрий Сычев подписал контракт с «Пюником»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Дмитрий Сычев

35-летний бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев подписал контракт с армянским клубом «Пюник». Договор рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон.

В новом клубе бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» будет выступать под номером 19.

«Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры! Рад стать частью «Пюника» и благодарю свой новый клуб за доверие. Show Must Go On», — написал Сычев в инстаграм, разместив фотографию, на которой он держит футболку клуба.

«Пюник» в чемпионате Армении занимает шестое место, а возглавляет команду известный российский тренер Александр Тарханов.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Дмитрия Сычева

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