Хавьер Эрнандес близок к переходу в «Севилью»

Мексиканский форвард «Вест Хэма» может покинуть команду в ближайшее время. 31-летний нападающий близок к переезду в чемпионат Испании.

Уже завтра мексиканец должен присоединится к «красно-белым». В случае успешного прохождения медицинского обследования, игрок подпишет с «андалусийцами» соглашение.

Предполагаемая сумма трансфера составит порядка 10 млн. евро. Эрнандесу будет предложен долгосрочный контракт на 3 года.

В прошедшем сезоне Чичарито провел 25 матчей в чемпионате Англии. В его активе 7 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca