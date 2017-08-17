Зелень по-голландски. Чего ждать от нового «Сент-Этьена»

Пока все любители Лиги 1 следили за тем, как парижские шейхи бросают купюры в огонь, южнее по реке Луаре, в Сент-Этьене, всеми силами строят новый коллектив. Еженедельник «Футбол» — о том, как команда Оскара Гарсии может стать главным откровением сезона.

Кристоф Гальтье пришел в «Сент-Этьен» помощником Алена Перрена в 2008-м. Их дуэт чудом избежал вылета клуба в Лигу 2, но уже в следующем сезоне «зеленые» подходили к зимнему перерыву в статусе обреченного аутсайдера. Руководство суетливо уволило Перрена, но найти достойную альтернативу не успело. Тогда в клубе решились на риск и предложили должность Гальтье. Ранее Кристоф самостоятельно команды не возглавлял. Решение сыграло, «Сент-Этьен» остался среди сильнейших, а со следующего сезона Гальтье начал строительство собственной команды. Главным итогом многолетней работы специалиста стала победа в Кубке лиги и постоянное участие в еврокубках. Но последние сезоны у «зеленых» все чаще прослеживалось переутомление, клуб сбавил, а результаты в Лиге 1 пошли по нисходящей. В мае клуб и тренер приняли решение расстаться. Это решение заставило уйти и другой символ «Сент-Этьена» — Жереми Жано, того самого, кто в бытность игроком надевал маску Человека-паука и защищал много лет ворота «зеленых». До ухода в «Осер» Жано работал тренером вратарей.

С этого сезона «Сент-Этьен» возглавляет Оскар Гарсия – экс-полузащитник «Барселоны». Тренерская карьера испанца началась с совместной работы с Йоханом Круиффом в полуофициальной сборной Каталонии. Еще будучи игроком, Гарсия улавливал важные элементы в работе великого голландца, в то время когда его партнеры Луис Энрике или Хосеп Гвардиола едва ли смотрели так далеко. И если у Круиффа испанец мог перенять лишь теоретические базисы, то, возглавив академию «Барселоны» «Хувениль А», Гарсия стал сам проповедовать многолетнюю каталонскую философию. «Многие из футболистов, игравших у Круиффа, стали тренерами, потому что очень многому научились у него. И теперь мы пытаемся научить наших игроков именно тому, что дал нам Йохан». Из рук Оскара вышли такие игроки, как Рафинья и Жерар Деулофеу, а его юниорский состав собрал немало трофеев по миру.

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Гарсия успел поработать в Англии с «Брайтоном» и «Уотфордом», а также в Израиле — с «Маккаби» из Тель-Авива. Последним же клубом испанца значится «Ред Булл» из Зальцбурга. В Австрии новый тренер «зеленых» спроецировал голландскую 4+3+3, но временами решался на необычные смены позиций. В «Ред Булле» ключевым футболистом считался форвард – Хонатон Сориано. Во многом потому, что и сам прошел все стадии обучения в «Барселоне». При Гарсии и немалых вложениях «Ред Булла» клуб из Зальцбурга выиграл за два сезона все четыре возможных трофея, но уровень «Сент-Этьена» и чемпионата Франции отличаются значительно.

Оскар Гарсия умеет поднимать игровой аппетит молодежи, он отличный тактик и способный мотиватор. Во Францию испанец приехал с конспектами Круиффа и планирует устроить свою вариацию тотального футбола. А для реализации подобного рода идей нужны и соответствующие исполнители. «Сент-Этьен» не обладает большим бюджетом и силой, как это было в 1980-х. «Зеленым» остается искать таланты. На это Гарсия и сделал упор.

Топ-5 трансферов «Сент-Этьена» этим летом:

5. Луи Диони

Откуда: «Дижон»

Стоимость: 5 млн евро

Двадцатичетырехлетний французский форвард с дредами, с которыми похож на большого тропического паука, умудрился в прошлом сезоне забить за «Дижон» 10 голов. Он едва ли вытеснит с острия Роберта Берича или Нолана Ру, но может усилить конкуренцию или быть полезным на фланге.

4. Габриэль Силва

Откуда: «Удинезе», Италия

Стоимость: 2,5 млн евро

Чуть более пяти лет назад этот левый защитник считался талантом, способным затмить Марсело. Первым его заметил Фабрицио Ларини – спортивный директор «Удинезе» и перевез в Италию. Оттуда бразилец начал вызываться в сборную, но быстро погас и теперь с облегчением покидает «зебр».

3. Ассан Диусси

Откуда: «Эмполи», Италия

Стоимость: 5 млн евро

Сенегальский опорный полузащитник, по стилю напоминающий Н’Голо Канте, – юркий, быстрый, но при этом невысокий (175 см). В Италии африканец выступал с 13 лет, а для «Эмполи» был игроком незаменимым. Тиффози уважали Ассана за выносливость и трудолюбие на поле.

2. Эрнани

Откуда: «Зенит», Россия

Стоимость: аренда с правом выкупа за 12 млн евро

Бразилец так и не стал востребованным в Санкт-Петербурге – ни при Луческу, ни при Манчини – и теперь улетает во Францию по совету экс-игрока «зеленых» Йоана Молло. «Хотел бы действовать ближе к атаке, ассистировать и забивать. Моя цель — помочь клубу забраться как можно выше».

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1. Сайди Янко

Откуда: «Селтик», Шотландия

Стоимость: неизвестно

Выпускник академии «МЮ» сыграл за «дьяволов» всего в одном матче – против МК Донс в Кубке лиги (0:4). Окончательно швейцарец окреп у Роджерса в «Селтике» и теперь будет отвечать за правый фланг защиты «Сент-Этьена». А между тем Янко всего 21 год.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.