Явление Адама. Кто заменит Килиана Мбаппе в «Монако»

Лазурное дерби «Монако» против «Ниццы» показало, что ни одна клубная перестройка не проходит гладко. Монегаски распределили ведущих игроков по европейским топ-клубам и вместе с тем отдали главную звездочку — юного Килиана Мбаппе. Заменить его суждено новичку — Адаму Диакаби.

«Монако» исторически свойственно сбрасывать старую шкуру. После чемпионского сезона-1996/97 с Жаном Тигана монегаски расстались с Давидом Трезеге, Тьерри Анри и другими лидерами, а за финалом Лиги чемпионов-2003/04 последовала тотальная распродажа команды Дидье Дешама. На этот раз в руководстве задумались о неминуемых потерях заранее. Для президента Дмитрия Рыболовлева существовало два варианта: всеми способами удержать ведущих игроков хотя бы до зимы или отпустить и на полученные деньги найти достойные замены на долгую. Учитывая, что «Монако» уже три года не закладывается на сжигание бюджета покупкой звезд, а академия постоянно выдает таланты, стоило ждать сюрпризов.

На место Бенжамена Менди теперь наигрывается Теренс Конголо, заменить Тьемуэ Бакайоко пока безуспешно пытается Юри Тилеманс, а Рашид Геззаль борется с Рони Лопешем за место на правом краю полузащиты, где в прошлом сезоне блистал Бернарду Силва. До последнего не было понятно, удержит ли клуб Килиана Мбаппе, и если продаст, то на каких условиях. Вундеркинда отдали в «ПСЖ» в годичную аренду, но с обязательным правом выкупа за 145 млн евро.

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В последние дни трансферного окна «Монако» усилился Кейтой Бальде из «Лацио» и Стеваном Йоветичем из «Интера», потратив на двоих 41 млн евро. Но сыграться в нападении с Радамелем Фалькао суждено другому. Тома Лемар имеет устную договоренность с лондонским «Арсеналом», поэтому главный тренер Леонарду Жардим видит в Бальде потенциальную замену на левый край. Двадцатисемилетний Йоветич никогда не славился результативностью. Его лучший сезон был в «Фиорентине» четыре года назад, после – поиск себя в Англии и Испании. На сегодня для Жардима лучший вариант в атаке – Адам Диакаби.

Форвард мог бы раскрыться чуть ли не раньше Килиана Мбаппе. В 17 лет Адама перевели в молодежную команду «Кана». На тот момент в нападении «красно-синих» наигрывался Матье Дюамель, забивавший почти в каждом матче. Главный тренер Патрис Гаранд разглядел перспективу в юноше, но подпускать так рано к вязким рубкам Лиги 2 не осмелился.

Диакаби доработал контракт и сбежал в «Ренн», где доверия получил в разы больше. Четыпнадцатого августа прошлого года состоялся дебют юноши в Лиге 1. На 70-й минуте игры против «Ниццы» Адам вышел на замену Джованни Сио. Через две недели случился и первый гол – в ворота «Монпелье». Пока игрок-травма Йоанн Гуркюфф мучился с очередной болячкой, Диакаби стал ключевой фигурой «красно-черных».

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В «Монако» умеют выявлять талантливых ребят без радаров и специальных приборов, но кандидатура Адама была неочевидна. К последнему туру против «Ренна» монегаски подходили уже заметно «поддавшими» и с разукрашенными волосами из-за долгожданной победы в чемпионате. В сезоне-2016/17 клубы встречались дважды, и статистика «котов» не утешала – 0:10 по голам в пользу чемпиона, «Монако». Даже в разобранном состоянии монегаски добились победы со счетом 3:2. Автором двух голов «Ренна» был Диакаби.

Двадцатиоднолетний француз с сенегальскими корнями был куплен в «Монако» за 10 млн евро и вскоре дебютировал за молодежную сборную Франции. Его сильные стороны – скорость и голевое чутье. Он прошел предсезонную подготовку Леонарду Жардима и с первых туров заменил Килиана Мбаппе. Гол и несколько ассистов – только начало, дальше будет больше.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.