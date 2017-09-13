ЦСКА побеждает в Лиссабоне и другие результаты Лиги чемпионов; продажи билетов на ЧМ-2018 начнутся 14 сентября. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 сентября.

1. Лига чемпионов. 1-й тур. ЦСКА увозит три очка из Лиссабона

Армейцы сумели одержать волевую победу на выезде.

2. Лига чемпионов. 1-й тур. Результаты матчей

Первые игры группового этапа Лиги чемпионов выдались урожайными на голы.

3. Продажа билетов на игры ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Поклонники футбола смогут подать первые заявки на билеты в четверг с 12:00.

4. Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

Бывший наставник сборной Англии принял клуб после отставки Франка де Бура.

5. «Манчестер Сити» — обладатель самого дорогого состава среди футбольных клубов

Центр спортивных исследований в футболе опубликовал рейтинг самых дорогостоящих команд Европы.

6. Апелляция Садио Мане о сокращении дисквалификации отклонена

Сенегалец будет вынужден пропустить три следующих матча.

Фото: Global Look Press

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